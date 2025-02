Lavori in Via Roma a Vinci, sono iniziati gli Immaginari Futuri

Sono in corso i lavori su Via Roma, i primi per gli Immaginari Futuri di Vinci, ovvero l’ampio progetto di restyling del borgo leonardiano, presentato lo scorso 15 gennaio nei locali della Casa del Popolo di Vinci.

Fino a fine marzo Via Roma sarà chiusa al traffico per consentire la realizzazione di una nuova pavimentazione, la collocazione di nuovi arredi urbani e l’allargamento dell’area verde presente nella zona bassa della strada. L’obiettivo è quello di terminare i lavori entro l’inizio della stagione turistica.

“Abbiamo verificato la predisposizione per gli allacci della corrente che saranno creati lungo la strada - ha spiegato Daniele Vanni, sindaco di Vinci - per renderla funzionale all'organizzazione di eventi e mercatini.

È stata l'occasione anche per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori insieme ai tecnici e agli operai del Comune e della ditta che sta eseguendo i lavori, per verificare le tempistiche per la nuova illuminazione del borgo”.

Il tratto chiuso arriva fino al civico 29, di fronte a Piazza Pedretti. Vista l’inagibilità fino a quel punto di Via Roma, è stato creato (e segnalato) un percorso pedonale apposito, che passa infatti da Via Piumati, Via IV Novembre e si ricongiunge in Via Roma proprio passando dalla piazza antistante il Centro Leo-Lev.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa