A Santa Maria a Monte il libro sulla bella Elvira, il giallo di Toiano

Sabato 15 Febbraio, alle ore 17.00, l'autore Giuliano Bandecchi presenterà nella cornice del Teatro Comunale di S. Maria a Monte (Pi) il suo “Toiano tra storia e mistero”, libro dedicato alle vicende che 78 anni fa scossero tutta Italia con l'omicidio de “la bella Elvira” nelle campagne palaiesi.

Bandecchi, percorrendo un “viaggio” nella Toiano del presente e del passato, ripercorre gli avvenimenti di quel fatidico 5 Giugno 1947 quando, durante la processione del Corpus Domini, fu ritrovato il corpo senza vita della giovane ragazza. Tra documenti, testimonianze e interviste, l'autore traccia nuove linee per ricostruire, in maniera semplice e appassionata, gli eventi che coinvolsero Elvira Orlandini, Ugo Ancillotti e tutta la comunità di Toiano; facendo rivivere con rinnovato affetto l'oscuro e irrisolto mistero che da allora avvolge i ruderi del paese riecheggiando nella memoria delle vecchie e delle nuove generazioni.

L'evento si inserisce in “Piazza Grande: Appuntamenti di Comunità”, rassegna a cura del Teatro di Bo' (con la direzione artistica di Franco Di Corcia jr, realizzata in collaborazione con l'Ass. Culturale “D.I.V.A.”, con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa ed in convenzione con il Comune di S. Maria a Monte) che mira a riscoprire il valore della comunità attraverso l'incontro, il dialogo, l'arte, la memoria.

