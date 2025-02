Luce e gas: Estra apre un nuovo punto assistenza clienti a Firenze

È già operativo il nuovo store Estra a Firenze in via Nigetti 18. Un altro punto di assistenza per i clienti, oltre quello in via Masaccio 23/A.

Nello store è possibile sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica oltre a sbrigare di persona tutte le pratiche (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.) e accedere al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi.

Questi gli orari di apertura al pubblico: da lunedì al giovedì 8.30 – 13.30 e venerdì 8.30 - 13.

Resta sempre attivo per ogni esigenza il Servizio Clienti ai numeri 028270 da cellulare, 800128128 da rete fissa, 800104104 per le imprese.

Fonte: Estra SpA - Ufficio Stampa

Notizie correlate