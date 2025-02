Mela Ridens, programma della seconda giornata: musica, arte di strada, spettacoli carnevaleschi

Il debutto della rassegna “Mela Ridens. Un altro Carnevale” è stato un successo. Sabato 8 febbraio andrà in scena la seconda giornata con tanti protagonisti: dalla musica, all’arte di strada, agli spettacoli di clown, al trucco, alle maschere. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Scorrendo il programma, ecco che cosa vi aspetta: sabato 8 febbraio, dalle 14.30 alle 16, palazzo Ghibellino, piazza Farinata degli Uberti, ‘Melacanto’: si scrive ‘Corempoli’, si legge laboratorio gratuito di canto corale aperto alla cittadinanza, anche per coloro che non hanno mai cantato, per apprendere canti tratti dal repertorio dei Marchinhas del carnevale brasiliano; alle 15, ‘Melatrovo’ al Museo del Vetro: caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli su prenotazione a empolimusei@comune.empoli.fi.it; dalle 15.30 alle 18.30, protagoniste piazza delle Stoviglie e via Giuseppe del Papa, con ‘Melatrucco’, trucco e facepainting per grandi e piccini; si prosegue alle 16 in piazza Madonna della Quiete con ‘Melabusker’ e ‘La disfida armonica’: spettacolo di clown musicale del duo Belle di Mai in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. Un concerto suonato, ma anche recitato; intonato, ma anche stonato. Uno spettacolo musicale dove diesis duellanti e bemolli in sciopero si ribelleranno allo strumento. La Disfida Armonica è uno spettacolo di clown musicale in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. I protagonisti danno vita a una carrellata di sketch comici e musicali finendo per fronteggiarsi in una battaglia all'ultima nota.

Alle 16.30 si animerà il loggiato del palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41 con ‘Melabusker’: Coriandoli, due donne molto particolari, una virtuosa musicista e cantante popolare, l’altra attrice e cantante in continua metamorfosi ridanno vita a canzoni dimenticate o logorate dall’uso portando alla luce l’aspetto poetico ed energico di ogni componimento. Ecco LeDueDiNotte che lanceranno un mucchietto di brani dal gusto retrò coinvolgendo il pubblico in cori estemporanei. Canzoni teatrali e divertite per catturare l'attenzione del pubblico passante; dal loggiato alle vie del centro, alle 16.30, con ‘Melacanto’: Evviva Il Cor’nevale, cinque cori empolesi e non animeranno il centro storico con brevi interventi canori, anche in contemporanea in punti diversi della città, invitando le persone a partecipare alla Parata Popolare conclusiva con l’esibizione anche della Vanghetti Street Band con i ragazzi della Vanghetti di Empoli. In centro troverete Coro Popolare Mirincoro (Empoli), promosso da Arci Empolese Valdelsa e Canto rovesciato, diretto da Ilaria Savini e Simone Faraoni; Or’ Coro (Vicopisano), nato in seno al Circolo Arci L’Ortaccio, affiliato a Canto rovesciato, condotto da Camilla Caparrini e Silvia Rusignuolo; Vociperaria (Montespertoli), Coro dell'associazione Prima Materia guidato da Furio Fuochi; Coro La Cittá Canta (Cascina), La Città del Teatro presenta il coro La Città Canta diretto da Alice Casarosa e Irene Rametta e il Coro Gospel Workshop Voices (Malmantile), nato grazie alla associazione culturale Officina Malmantile, e condotto da Paolo Brandani e Helena Thorsen.

La festa continuerà, alle 16.45, in piazza Madonna della Quiete e ‘Melabusker’: con D’Artagnan, Il Mago delle Bolle, tutta la magia delle bolle per stupire grandi e piccini in uno spettacolo indimenticabile. La giornata terminerà alle 17.30, nelle vie del centro con ‘Melaparata’: artisti di strada, musicisti, cittadini in una grande parata popolare itinerante per le vie del centro. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti.

Inoltre, il cantiere artistico 'Mela Ridens' è aperto: le studentesse e gli studenti del "Virgilio" di Empoli stanno lavorando alle due 'mele bianche' installate in piazza XXIV Luglio.

MELA RIDENS - L’iniziativa è a cura del Comune di Empoli con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana · Edizione 2024 "TOSCANA: terra di genio e di innovazione", il coordinamento del Canto Rovesciato APS e realizzata in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, associazione Turistica Pro Empoli, associazione Centro Storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, IIS Virgilio di Empoli - Liceo Artistico, Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, Associazione Noi da Grandi, Empoli Mu6ei.

INFORMAZIONI - Ufficio Cultura e Turismo, 0571 757128, cultura@comune.empoli.fi.it, www.visitempoli.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa