Nasce il progetto "Mindfulness", stimoli sensoriali e socializzazione per la consapevolezza della malattia

Esercizi e consigli per imparare ad accettare la malattia e aumentare il benessere psicologico. È l'obiettivo del progetto Social Mindfulness - Incontri di consapevolezza e cura di sé per caregiver e persone che vivono la demenza, promosso da Nomos e finanziato dai fondi 8 x 1000 della Chiesa Valdese.

Il progetto prevede una serie di incontri diretti dalla dottoressa Luisa Vierucci, specializzata in Social Mindfulness, al Conventino (in Via Giano della Bella, 20) a Firenze, il 5 e 19 marzo, 2, 16 e 30 aprile, 14 e 28 maggio, 11 e 25 giugno, dalle 10.30 alle 12, aperti ai cittadini, che mirano a valorizzare le competenze residue in anziani con difficoltà cognitive di lieve o media entità: l’anziano sarà accompagnato dal familiare che si prende cura di lui e, sotto la direzione della dottoressa Vierucci, sarà guidato ad esplorare i cinque sensi, ad accogliere in modo nuovo il proprio mondo emotivo legato alla malattia e a valorizzare, partendo dalle interazioni col gruppo stesso, le proprie relazioni sociali.

"Semplici esercizi fisici e stimoli sensoriali, oltre a brevi visualizzazioni guidate, mirano a condurre i partecipanti ad una migliore accettazione della malattia e quindi ad un maggiore benessere psicologico" spiega la vicepresidente di Nomos Gaia Guidotti. "Grazie a un diario che il caregiver terrà durante l’intervallo fra gli incontri e agli scambi di esperienze all’interno del gruppo, il partecipante potrà anche prendere consapevolezza di una rete di supporto sociale di cui sta già giovando ma che talvolta resta sottotraccia". La partecipazione è gratuita previa iscrizione e colloquio conoscitivo per valutare l’idoneità. Il progetto sarà presentato il 19 febbraio alle 10.30 al Conventino in Via Giano della Bella, 20 a Firenze.

Fonte: Ufficio stampa