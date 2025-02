Le operazioni per rimuovere il gasolio dalla nave cargo incagliata a Marina di Massa sono in fase di preparazione. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che l'area è stata messa in sicurezza e che si utilizzerà una condotta per estrarre il carburante senza causare danni ambientali. Si spera in condizioni meteo favorevoli per avviare rapidamente l'intervento, a cui seguiranno le operazioni di recupero della nave.

