Operaio cade da cinque metri, grave incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Firenze, un 65enne è in gravi condizioni in ospedale. Un operaio, durante i lavori di ristrutturazione in una struttura ricettiva, è caduto accidentalmente per il cedimento del solaio al piano sottostante per una caduta di circa 5 metri.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel capoluogo in Via 27 Aprile, l'incidente è avvenuto verso le 15 di mercoledì 5 dicembre.

I pompieri hanno dato assistenza al personale sanitario durante le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza dello scenario. Sul posto personale per la sicurezza sul lavoro e carabinieri.