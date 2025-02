Ruba cintura al 'Coppone' di Empoli, lo inseguono e lui brandisce trincetto

Furto e inseguimento questa mattina al negozio OVS all'interno del Centro*Empoli di via Sanzio, intorno alle ore 10. Un uomo avrebbe tentato di rubare una cintura fuggendo via, ma una persona avrebbe iniziato ad inseguirla per fermarla. Ad inseguire il ladro sarebbe stato il direttore del Centro Commerciale.

Dopo qualche metro è nata una colluttazione tra il ladro e l'inseguitore, e il primo avrebbe tirato fuori un trincetto. Il ladro è quindi riuscito a fuggir via. La scena sarebbe stata vista da diversi testimoni, tra clienti del centro commerciale e commercianti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato i testimoni.

Non si tratta del primo caso di furti nei negozi del centro commerciale. Solo qualche giorno fa, da quanto appreso, avrebbero ad esempio rubato un telefono da oltre 1500 euro in una nota catena di elettrodomestici ed elettronica presente nella struttura.

