Santa Croce va a Sanremo grazie a Matteo Zanobini, manager di Brunori e Lucio Corsi

Santa Croce sull'Arno sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Non lo sarà direttamente sul palco, ma quasi. Il merito è di Matteo Zanobini, che di mestiere fa il manager e gestisce Picicca, una tra le più apprezzate etichette indipendenti.

Zanobini è originario di Santa Croce sull'Arno e nel suo roster annovera tantissimi artisti di grido. Tra questi anche Brunori Sas e Lucio Corsi, che saranno in gara la prossima settimana sul più prestigioso palco musicale italiano. E che, per inciso, stanno già ricevendo molte lodi per le musiche e i testi delle canzoni presentate: "L'albero delle noci" di Brunori Sas e "Volevo essere un duro" di Lucio Corsi.

Zanobini è uno dei nomi più importanti per quanto riguarda la musica indipendente italiana. A Sanremo ha già 'portato' artisti come Colapesce e Dimartino e sotto la sua ala troviamo anche i Baustelle, per fare un nome. Nel 2010 ha fondato Picicca e ora torna a Sanremo con due tra i cantautori per cui c'è più curiosità. E Santa Croce torna a essere protagonista al Festival dai tempi di Don Backy.

Notizie correlate