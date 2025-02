Una panchina rossa all'aeroporto di Pisa contro la violenza di genere

In occasione dell’Airport Day, la giornata nazionale promossa da Assaeroporti per valorizzare il ruolo strategico degli aeroporti nello sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese, Toscana Aeroporti conferma il proprio impegno nei confronti della comunità con l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, presso l’Aeroporto di Pisa.

L’iniziativa vuole essere un segnale concreto di sensibilizzazione per i passeggeri e la comunità locale, sottolineando l’importanza di creare spazi sicuri e inclusivi anche all’interno degli aeroporti e ricordando l’urgenza di un impegno collettivo per prevenire e combattere questo fenomeno.

L’adesione di Toscana Aeroporti all’Airport Day 2025 si inserisce in una visione più ampia che vede gli scali di Pisa e Firenze non solo come snodi di connessione e crescita economica, ma anche come attori socialmente responsabili.

La panchina rossa, infatti, rappresenta un ulteriore tassello all’interno del progetto di Toscana Aeroporti "Per Michela", nato ormai 9 anni fa con l’obiettivo di attivare strumenti di sensibilizzazione e sostenere l’autonomia di donne e bambini sopravvissuti a situazioni di violenza attraverso iniziative e corsi di formazione, affinché si possano riconoscere e affrontare con maggiore preparazione situazioni di disagio o pericolo.

Proprio in questo contesto, si inserisce anche la collaborazione degli scali toscani con l’Associazione Artemisia, realtà da anni in prima linea nella lotta alla violenza di genere e nel supporto alle vittime che si traduce in azioni concrete per sensibilizzare l’intera comunità su un tema così importante. Grazie a questa sinergia, per esempio, sono stati avviati iniziative di sensibilizzazione come la corsa podistica “Corri per Michela” e l’appuntamento musicale “Concerto per Michela”.

"Un aeroporto non è solo un luogo di transito, ma un punto di incontro, un crocevia di storie e persone ed è per questo che dobbiamo anche assumerci un impegno di responsabilità sociale per sensibilizzare i passeggeri su tematiche imprescindibili quali la violenza" ha dichiarato Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti. "Attraverso le iniziative di sensibilizzazione che realizziamo con Artemisia, vogliamo contribuire concretamente alla costruzione di una responsabilità condivisa per promuovere la cultura del rispetto e dei diritti umani."

L’Airport Day 2025 vede la partecipazione di 17 aeroporti italiani, ognuno con iniziative mirate a raccontare il proprio impatto positivo sui territori. Toscana Aeroporti vi partecipa con un gesto simbolico ma concreto, che rafforza la sua visione di un aeroporto come luogo di incontro, sicurezza e inclusione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

