Vandalizzato bus sulla tratta Pontedera-San Miniato

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio gli autori degli atti di vandalismo avvenuti a danno di un proprio bus di servizio al trasporto pubblico locale.

Il mezzo vandalizzato (sedile squarciato) è un bus interurbano che effettua il proprio servizio lungo la tratta che collega, all’uscita da scuola, Pontedera con San Miniato passando da San Romano (Linea 210). I fatti si sono verificati lunedì 03 febbraio 2025 nella fascia oraria dalle ore 13:20 alle ore 13:50.

Si tratta di un danno pesante per il servizio pubblico di trasporto locale su gomma, sia diretto perché la seduta dovrà essere riparata, sia indiretto perché durante le fasi di riparazione il mezzo non potrà essere utilizzato e quindi gli utenti avranno un bus in meno a disposizione.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri bus è in costante funzione un sistema di videosorveglianza in grado di registrare e salvare le immagini così da poterle mettere a disposizione delle istituzioni competenti.

Autolinee Toscane torna a ribadire la propria disponibilità a partecipare a attività di educazione civica che le istituzioni dovessero ritenere utili a far comprendere a giovani e famiglie non solo i rischi (sia penali che civili) che possono derivare da azioni illegali, ma anche la necessità di tenere a bordo dei bus del trasporto pubblico un comportamento rispettoso delle persone e dei mezzi che svolgono un servizio a favore di tutta la comunità.

