A Castelfiorentino un pranzo per sostenere la prossima edizione de "La Via dei Presepi

Tutti a pranzo per sostenere "La Via dei Presepi". Domenica 9 febbraio (ore 13.00) l’Associazione "All’Ombra di Membrino" invita i cittadini a un pranzo presso il Salone di Santa Maria della Marca, il cui ricavato sarà utilizzato dagli organizzatori per l’allestimento della prossima edizione. Il costo del pranzo è di 20 euro e prevede un menù completo di antipasto, primo, secondo, contorno, acqua, vino, dolce, spumante e caffè (prenotazioni entro venerdì 7 febbraio al 339.5271770 Marco, oppure 347.6301348).

Una opportunità per stare insieme e anche – perché no - confrontarsi su idee, proposte che potranno venire da tutti i partecipanti. L’Associazione "All’Ombra di Membrino", peraltro, è nata fin dall’inizio come un’associazione aperta alle persone che intendono impegnarsi per la valorizzazione del centro storico alto, di cui "La Via dei Presepi" rappresenta uno degli appuntamenti più importanti.

Visitata ogni anno da migliaia di persone, provenienti da tutta la Toscana, "La via dei Presepi" si è distinta fin dagli esordi per la creatività e l’innovazione delle sue realizzazioni, ed è stata pioniere anche di una rete regionale ("Terre di Presepi") di cui Castelfiorentino è socio fondatore.

Per rendere sempre più ricco questo evento, l’associazione si rende disponibile ad accogliere pertanto volontari che intendano offrire un po’ del loro tempo libero per la prossima edizione.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

