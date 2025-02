Nasce l'App 'Giovani Sicuri', il sistema di pronto intervento a portata di 'click'

L'App Giovani Sicuri è un innovativo sistema antiaggressione che consente di inviare richieste di aiuto alla Centrale Operativa del Corpo Guardie di Città, sfruttando la geolocalizzazione per garantire interventi rapidi e mirati. Il servizio, attivo 24 ore su 24, protegge in caso di rapina, aggressione o altre emergenze, sia in casa che in città. È stato progettato per offrire sicurezza a tutti, con particolare attenzione a categorie a rischio come donne, anziani, bambini, lavoratori isolati e commercianti. Grazie a questa soluzione, la rapidità degli interventi si traduce in una maggiore protezione per la comunità. In sintesi, l’app rappresenta uno strumento efficace per rendere gli spazi pubblici e privati più sicuri.

In caso di pericolo, l'App consente di inviare una richiesta d'aiuto alla Centrale Operativa del Corpo Guardie di Città, premendo un tasto, scuotendo il dispositivo o utilizzando la funzione 'uomo a terra', che trasmette le coordinate geografiche per un intervento rapido. Il trasferimento avviene tramite la rete GSM DATI, garantendo alta velocità, zero costi di traffico e copertura su tutto il territorio in base al gestore telefonico.

Nel caso in cui la vittima non possa utilizzare lo smartphone, un bracciale Bluetooth permette di inviare il segnale d'emergenza direttamente alla Sala Operativa. L'operatore localizza la vittima, ne traccia i movimenti e ascolta l'ambiente, contattando il centralino per comprendere la situazione e attivare, se necessario, le Forze dell'Ordine.

L'app permette agli anziani di attivare una chiamata d'emergenza, in caso di malore, seguendo procedure prestabilite con familiari e soccorso, grazie anche all'ascolto ambientale. L'applicazione, è multitasking e può essere programmabile per la funzione 'uomo a terra', utile in caso di cadute o malori in ambienti diversi.

Il tasto 'Direct Call' consente un contatto immediato con la Sala Operativa per assistenza diretta a soggetti in pericolo come donne o minori, che di sera si trovano in potenziale pericolo.

Infine, oltre alla funzione di localizzazione, il tasto 'One Shot' invia in tempo reale foto di soggetti pericolosi o situazioni a rischio, rafforzando l'efficacia degli interventi.

