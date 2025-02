Atti di vandalismo alla stazione di Montelupo-Capraia, i sindaci chiedono un incontro a Rfi

Le amministrazioni comunali non hanno alcuna potestà sull’area della Stazione Ferroviaria e l’impegno di RFI è indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dello snodo ferroviario utilizzato ogni giorno da numerosi pendolari. La stazione di Montelupo-Capraia riveste una notevole importanza per il nostro territorio grazie all’estrema vicinanza con Firenze. Per questo motivo i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite hanno formalmente richiesto un incontro con i referenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e delle Ferrovie dello Stato per affrontare alcune problematiche legate alla stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino.

Negli ultimi mesi, la stazione è stata teatro di numerosi atti di vandalismo, che hanno evidenziato la necessità di adottare misure urgenti per garantire maggiore sicurezza e decoro. Tra le soluzioni proposte, l'installazione di un sistema di videosorveglianza rappresenta un intervento prioritario per prevenire e contrastare questi fenomeni.

Le amministrazioni comunali intendono riaprire anche un confronto già avviato in passato per poter comprendere eventuali possibilità di valorizzazione della struttura, al fine di migliorare l’accoglienza per i pendolari e per tutti gli utenti del servizio ferroviario.

"Riteniamo che alcuni interventi, anche minimi possano contribuire a contrastare gli atti vandalici e garantire un ambiente più sicuro e decoroso" dichiarano congiuntamente Simone Londi, Sindaco di Montelupo Fiorentino, e Alessandro Giunti, Sindaco di Capraia e Limite. "Chiediamo a RFI un confronto per individuare le soluzioni operative più efficaci e per indagare le potenzialità di valorizzazione della stazione a beneficio della comunità e dei viaggiatori. Per questo nella lettera abbiamo chiesto la possibilità di incontrarsi di persona per iniziare ad affrontare la questione".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate