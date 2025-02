Basket donne, Use Rosa Scotti in trasferta a La Spezia

Tornare alle vecchie abitudini, quando vincere fuori era la regola. L’Use Rosa Scotti proverà a rispolverarle nella trasferta che sabato alle 18 l’attende sul campo di La Spezia. In questo 2025, infatti, i viaggi da Selargius e San Giovanni Valdarno non hanno dato buoni frutti ed è per questo che le biancorosse proveranno a tornare alle buone, sane abitudini.

“Leghissa a parte stiamo bene - attacca coach Alessio Cioni – veniamo da due buone partite ma con ancora alti e bassi che dobbiamo riuscire ad eliminare. Le nostre avversarie stanno passando un periodo difficile ma è un gruppo che ha carattere ed energie mentali importanti, come ci ricordiamo bene dall’andata dove vincemmo dopo due supplementari e dove loro non mollarono mai. Per portarla a casa la ricetta è sempre la stessa, ovvero la mentalità operaia. Se riusciremo a mantenerla potremo tornare a vincere fuori”.

Per chiudere alcune pillole, a partire dalle due grandi ex, Colognesi e Castellani, che vivranno sicuramente con un’emozione particolare giocando questa partita. La Spezia è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sul difficile campo di Livorno ma è anche vero che, nella giornata precedente, era andata a vincere a Broni. In classifica viaggia a quota 14 ed è quindi in piena corsa per entrare nei playoff.

Ad arbitrare la partita saranno Mammola e Di Luzio di Cernusco sul naviglio ed è prevista la diretta streaming sul canale YouTube Cestistica Spezzina.

