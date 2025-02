Bassa, messa in memoria di Giovanni Locci

Venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21 presso la Parrocchia di Bassa, ci sarà la Santa Messa in ricordo del 13enne Giovanni Locci (nel suo 10° anniversario)

Il 7 febbraio 2015, a soli 13 anni, a causa di una meningite fulminante, saliva al Cielo il piccolo Giovanni Locci. Nei giorni successivi, venne donata alla sua famiglia una quercia, da piantare nel parco dell’Albereta di Bassa, dove Giovanni era solito giocare e dove si ritrovava con i suoi amici per andare in bicicletta. Pochi giorni dopo, mamma Paola, riguardando i quaderni di scuola di Giovannino, trova questo incredibile tema, scritto da lui, di suo pugno, in quinta elementare. Le parole hanno lasciato tutti stupiti. Il titolo del tema era: “Essere un albero” e lui scrisse: “Se io fossi un albero sarei una quercia, perché è molto grande…almeno quando c’è il sole i miei amici migliori vengono a giocare ed io non resto solo.

Pensare che questa piccola pianta possa proprio diventare come Giovanni la sognava, “molto grande” così che tanti giovani vi possano trovare ristoro, ha suscitato grande emozione.

Alcuni genitori di Bassa hanno voluto far nascere l’Associazione “Stop alla Meningite”, per incentivare e promuovere la ricerca su questa terribile malattia che, anche quest’anno, ha colpito ancora tanti giovani.

