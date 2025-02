Campionato toscano kick light, tre primi posti per la società pratese Kaimuay

E' stata una spedizione ricca di successi e soddisfazioni quella che ha visto protagonisti gli atleti della società pratese Kaimuay nella seconda fase del campionato regionale toscano di kick light. Ben quindici gli atleti lanieri saliti sul tatami: tre di questi hanno conquistato il gradino più alto del podio. Si tratta di Gabriele Fedele, Asia Tomberli e Matilde Martorana che hanno sbaragliato la concorrenza nelle rispettive categorie.

Quattro invece le seconde posizioni ottenute dal Kaimuay: a centrarle Joele Galieti, Matteo Biancalani, Andrea Torrini e Gabriele Buricchi. Medagli di bronzo per lo stesso Torrini ma in un'altra categoria, e poi per Diletta Bertoglio, Francesco Lavia e Alessandro Mollica. Il resto del gruppo pur avendo fatto delle ottime prove, come confermato dai tecnici pratesi Martinello e Tresca che erano all’angolo, non ha centrato il podio. Si tratta di Yassin Sellafi, Gabriele Shehu, Ferruccio Fauli e Serena Shao.

La prossima settimana la squadra del Kaimuay, quasi per intero, sarà di nuovo protagonista in un gala organizzato in Umbria. Poi a marzo scoccherà l'ora della competizione di casa, il 'Mal di Testa', giunto ormai alla ventunesima edizione.

Fonte: Ufficio Stampa

