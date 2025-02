San Romano è pronta: torna il Carnevale

Tutto pronto per l’edizione numero 32 del Carnevale di San Romano. Domenica 9 febbraio è prevista la prima delle tre uscite dell’evento organizzato dall’associazione culturale Carnevale Sanromanese e patrocinato dal Comune di Montopoli.

«Il tema di quest’anno è: pace e amore – raccontano il presidente Aldo Rosini, la vice Siriana Senesi e il segretario Maurizio Francalanci –. Un titolo che a ogni uscita sarà declinato in modo diverso. Abbiamo puntato a rendere sempre più inclusiva la nostra festa grazie anche alla preziosa collaborazione con associazioni e realtà del territorio come il centro la Farfalla di Castelfranco di sotto, l’associazione Geniali di Casteldelbosco e i Barrocciai di Capanne che parteciperanno con i rappresentanti delle contrade».

Rimane una costante la collaborazione con le scuole primarie del Comune per comporre la canzone del carnevale. Quest’anno il testo è una fusione di due brani, scritti dai bambini e le bambine delle classi quarta e quinta della primaria di Capanne e musicata dal maestro Giacomo Giannini. Le coreografie sono affidate a Perla Francalanci mentre i costumi e gli allestimenti dei quattro carri sono opera dei volontari e delle volontarie del carnevale. «Grazie a chi da mesi è al lavoro per festeggiare insieme e ai nostri sponsor che ci permettono di andare avanti – aggiungono –. Il carnevale ha bisogno sempre di nuove idee e di tante mani che contribuiscano a realizzarle. Abbiamo bisogno di ragazzi e ragazze che si avvicinino a questo mondo affinché il passaggio di saperi possa tramandarsi di generazione in generazione». Da chi guida ai carri, a chi plasma la cartapesta e chi cuce i vestiti, sono tanti i mestieri che stanno dietro a questa festa che per sopravvivere ha bisogno di un cambio generazionale.

Saranno tre le sfilate per il 2025: domenica 9, 16 e 23 febbraio con il 2 marzo previsto come riserva in caso di maltempo. L’inizio dei corsi è sempre alle 14.30 e l’appuntamento su via Lungarno Pacinotti a San Romano. Dopo le sfilate ci sarà la consueta merenda con pane e cioccolato mentre per l’ultima giornata di carnevale ci sarà un piccolo regalo per tutti i presenti e la premiazione della maschera più fantasiosa.

«San Romano aspetta ogni anno questo periodo per festeggiare con i colori e i balli del carnevale – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – grazie ai volontari e le volontarie dell’associazione per il grandissimo impegno che mettono nel realizzare tutto questo. Ci auguriamo che anche questa edizione possa essere una bella festa aperta e accessibile a tutti e tutte. Un inno alla pace e all’amore che parte da San Romano per diffondersi in ogni angolo».

Notizie correlate