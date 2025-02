Fa la spesa con la carta di un altro: denunciato 52enne

È stato identificato e denunciato dai carabinieri di Fornaci di Barga un nordafricano 52enne quale presunto autore del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

L’uomo, in circostanze ancora da chiarire, si sarebbe trovato in possesso di una carta prepagata Postepay che avrebbe utilizzato, in più occasioni, in un esercizio commerciale di Barga per acquistare alimenti per un valore di 130 euro.

Le indagini dei militari, a seguito la querela dell’intestatario della carta prepagata, dopo qualche giorno, sono riuscite nell’obiettivo di dare un’identità al presunto responsabile che è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca.