Torna Pasqualando e dà una mano al Meyer

Torna Pasqualando anche nel 2025 e con importanti e belle novità: dopo i numeri imponenti dello scorso anno, con 1000 atleti e circa 5000 presenti, la rassegna di ciclismo organizzata dalla Ciclistica San Miniato Santa Croce e dall' Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno nel circuito ricavato nella zona industriale di Ponte a Egola torma come da tradizione per la vigilia di Pasqua e Pasqua, quindi il 19 e 20 Aprile 2025. Dopo tre edizioni di crescente successo, gli organizzatori per la quarta edizione hanno pensato ad alcune novità veramente interessanti e che rafforzano l'aspetto sociale della manifestazione. Si inizierà appunto sabato 19 aprile al mattino con la gara degli juniores (maschi di 17 e 18 anni ); a seguire la gara per handbike a carattere nazionale e valida per la prestigiosa Coppa Italia per Società. Dopo lo spettacolo degli atleti paralimpici sarà la volta degli atleti della categoria under 23 e elite, la categoria che prelude all'eventuale passaggio al professionismo, riservata ai ragazzi da 19 a 27 anni. Terminata la gara dei più grandicelli, sarà la volta dei più piccoli con una sorta di passaggio generazionale fra chi ormai potrebbe considerare un lavoro lo sport del ciclismo rispetto a chi pratica ciclismo solo per puro divertimento e bambine e bambini dai 7 ai 12 anni. Conclusa la prova “baby”, iniziano le vere novità dell'edizione di Pasqualando 2025: sempre lungo lo stesso anello, si sfideranno in una kermesse che promette spettacolo unito a divertimento, ex atleti professionisti toscani e non solo che si daranno battaglia in una gara unica nel suo genere. Questa prova ha una forte motivazione sociale: Pasqualando 2025 è “Evento di raccolta fondi ufficiale a favore della Fondazione Meyer” ed infatti dopo la prova degli ex professionisti verrà organizzata una cena, nei pressi della zona di arrivo, dove gli atleti ex pro saranno presenti e quanto raccolto verrà donato in beneficenza proprio a favore delle attività dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per sostenere uno dei suoi progetti ed in particolare modo quello legato alla ricerca scientifica. Tutto questo va a rafforzare l'aspetto solidaristico su cui si basa tutta l'organizzazione di Pasqualando, con i giovani e per i giovani, più o meno fortunati. Il tempo giusto giusto per riposare qualche ora e la mattina di Pasqua si riprende con la gara per la categoria esordienti (maschi 13 e 14 anni) e poi allievi ( maschi 15 e 16 anni ). Dopo le categorie maschili si riprende con la gara per la categoria open femminile riservata alle ragazze dai 19 anni in su, terminata la quale correranno le esordienti femmine e come ultima gara si sfideranno le allieve a conclusione di una due giorni veramente molto intensa. Le novità 2025 comportano chiaramente un ulteriore sforzo organizzativo delle società guidate dai presidenti Franco Biagini e Federico Micheli e dal gruppo di persone che tutti gli anni prestano il proprio tempo per la buona riuscita di una manifestazione che in pochi anni ha raggiunto dei livelli molto importanti portando avanti dei valori che si abbinano perfettamente allo sport giovanile, come la solidarietà e l'attenzione verso i meno fortunati. Nelle prossime settimane saranno resi noti tutti i dettagli di questa quarta edizione nella conferenza stampa organizzata nei locali della Conceria La Patrie di Ponte a Egola, main sponsor della kermesse. Pasqualando 2025 si avvale inoltre della collaborazione di San Miniato Promozione e del contributo di Comune di San Miniato, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Fonte: Ufficio stampa