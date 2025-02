Contromano in autostrada e senza patente: nei guai un giovane

Poteva finire in maniera assai peggiore il “percorso” di un giovane senegalese che, nella tarda serata di domenica stava andando contromano sull’A15, tra Toscana e Liguria.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Una pattuglia della Polstrada ha immediatamente notato l’auto che procedeva nella direzione opposta al senso di marcia e ha attivato la procedura di safety car, ponendosi al centro della carreggiata per rallentare le auto in carreggiata. Messo in sicurezza il traffico gli agenti hanno inseguito la auto pirata e sono riusciti velocemente a bloccarla.

Al volante i poliziotti hanno trovato un giovane senegalese il cui permesso internazionale di guida, dopo gli accertamenti, è risultato falso. L’africano è stato denunciato a piede libero per falsità materiale e guida senza patente e si vedrà comminata una contravvenzione che potrà andare dai 2.046 ai 8.186 euro.

Notizie correlate