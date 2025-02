Corso per soccorritore della Misericordia di San Gimignano

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso per soccorritore di 1° livello, o “di base”, promosso gratuitamente dalla Misericordia di San Gimignano ed aperto a tutti i cittadini dai 16 anni in poi. Il corso inizierà martedì 11 febbraio prossimo e si articolerà in una decina di lezioni, teoriche e pratiche, che si svolgeranno presso la sede della Misericordia di via San Matteo. E’ possibile presentarsi anche direttamente l’11 febbraio presso la sede per aderire al Corso.

L’organizzazione di questo tipo di corsi, rientra tra gli scopi statutari della Misericordia, che vuole diffondere il più possibile la conoscenza del corpo umano, le tecniche per salvare la vita e le modalità d’uso delle attrezzature di base, tra cui i Defibrillatori semiautomatici (DAE) presenti sul territorio.

Al termine del corso sarà rilasciato uno specifico attestato.

La data dell’11 febbraio di inizio del corso, non è stata scelta a caso: è la Giornata del Malato che si celebra per dare risalto a tutte le questioni che riguardano la sanità ed il rapporto con i degenti e gli anziani.

"Non ci si pensa mai: ma nel drammatico momento del bisogno, conoscere le tecniche basilari per rianimare una persona risulta spesso decisivo per salvargli la vita – spiega Giacomo Bassi, Governatore della Misericordia -. A casa, a lavoro, in vacanza, sapere cosa fare in quegli interminabili minuti, salva una vita ed evita un lacerante rimpianto. La Misericordia offre a tutti gratuitamente la possibilità di imparare a salvare una vita! Iscrivetevi al Corso per Soccorritori che inizierà a breve – è l’appello di Bassi - imparerete molte cose del corpo umano, di come è organizzato il mondo del soccorso, ma soprattutto saprete cosa fare nel momento del bisogno. Imparare a salvare una vita, val bene la rinuncia a qualche ora di televisione".

Fonte: Ufficio Stampa