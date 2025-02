Dal carcere all'impresa, il lavoro per il reinserimento sociale con Seconda Chance

Il lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per il reinserimento sociale dei detenuti, riducendo il rischio di recidiva e restituendo dignità a chi ha scontato una pena. I detenuti che partecipano ad attività lavorative hanno una probabilità di ricaduta del 2%, molto inferiore rispetto al 68% di coloro che non sono coinvolti in attività lavorative o formative.

In Toscana, grazie alla Legge Smuraglia e all’impegno di associazioni come Seconda Chance, sempre più imprese stanno accogliendo detenuti nei propri organici, contribuendo a un cambiamento reale e positivo. Un esempio concreto arriva dalla Piacenti Spa di Prato, che ha scelto di offrire un’opportunità di riscatto a chi ha scontato una pena, dimostrando come il lavoro possa trasformare vite e favorire la sicurezza collettiva.

A questo link il dossier di Cesvot per scoprire dati, testimonianze e il ruolo chiave delle aziende in questo percorso di inclusione sociale.

Fonte: Cesvot

