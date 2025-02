"Dialoghi intorno al calice", per i giovani a Montespertoli tre incontri di approfondimento sul vino

Non lezioni frontali, bensì tre incontri pomeridiani da 90 minuti, dai toni smart, destinati ai consumatori più giovani, per scoprire il vino e il suo universo attraverso la consapevolezza e il piacere della degustazione. "Dialoghi intorno al calice, il sesto senso per il vino" è un’iniziativa del Movimento Generazione Sangiovese, che riunisce i produttori artigianali toscani legati all’omonimo vitigno e al territorio.

Se da una parte è fondamentale un’assunzione moderata di bevande alcoliche per motivi di salute e sicurezza personale e pubblica, dall’altra saper distinguere i prodotti di qualità è essenziale anche per prevenire i malesseri post-aperitivo. Tre lezioni per imparare a fidarsi dei propri sensi quando naso e bocca si posano su un calice. Vino come cultura, vino come piacere, in un breve corso patrocinato dal Comune di Montespertoli e dall’Associazione Città del Vino.

Calendario degli incontri

Mercoledì 12 febbraio 2025

Breve storia del vino: perché il vino è cultura

Un viaggio attraverso la storia del vino, dalle sue origini alle sue tradizioni, per comprenderne il ruolo culturale nella società.

Mercoledì 12 marzo 2025

Alcol con più… alcol: distillati e liquori

Un approfondimento sul mondo dei distillati e dei liquori, alla scoperta delle tecniche e delle peculiarità che li rendono unici.

Mercoledì 16 aprile 2025

Vino in pratica: la tecnica di degustazione

Una sessione pratica per apprendere e affinare le tecniche di degustazione, valorizzando le proprie capacità di analisi sensoriale. Ogni incontro include una degustazione guidata: ai partecipanti maggiorenni verrà offerto un calice di vino per mettere in pratica le competenze acquisite durante l’incontro.

Gli incontri sono gratuiti e si terranno presso l’Enoteca I Lecci di Montespertoli (via Lucardese 74), dalle ore 18:00 alle 19:30.

I posti sono limitati: è gradita la prenotazione. Le lezioni sono a cura di Barbara Amoroso Donatti, giornalista esperta di vino. Il progetto Generazione Sangiovese nasce dall’esperienza del laboratorio enologico Enocofi Srls di Montespertoli.

Fonte: Generazione Sangiovese

