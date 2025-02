Ecomercato, corretto smaltimento dei rifiuti e fiumi puliti: il sopralluogo di Alia e Comune di Empoli

Una mattinata dedicata ad attività di informazione, ispezione, controllo e verifica intorno allo stadio Carlo Castellani in occasione del mercato settimanale. L'incontro di stamani, in via Bisarnella, tra rappresentanti di Alia Multiutility e dell'amministrazione comunale empolese sancisce l'impegno a sensibilizzare i cittadini e, in primis, gli ambulanti del mercato, sul corretto smaltimento dei rifiuti. In una zona a ridosso del torrente Orme e del fiume Arno, è fondamentale mantenere l'area il più possibile priva di rifiuti per evitare ulteriori forme di inquinamento. Dopo un breve intervento dei rappresentanti della multiutility e dell'Amministrazione, gli ispettori di Alia hanno svolto l'ispezione routinaria, riscontrando che il lavoro di sensibilizzazione del progetto Ecomercato sta dando i suoi frutti. Non solo: Alia è impegnata anche in progetti di educazione ambientale nelle scuole e comunicazione rivolte alla cittadinanza.

All'incontro erano presenti l'assessora alla transizione ecologica e alle politiche per il riuso del Comune di Empoli, Laura Mannucci, l'assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Adolfo Bellucci, Stefania Lamagna, referente del servizio Alia, e gli ispettori ambientali della multiutility. Grazie al progetto Ecomercato, attivo a Empoli dal maggio 2024, gli ispettori ambientali effettuano controlli sulle modalità con cui i venditori ambulanti differenziano i rifiuti prodotti, correggendo eventuali errori con un approccio preventivo e non sanzionatorio.

"L'Amministrazione comunale da tempo si è attivata per gestire in modo integrato la questione dell'abbandono dei rifiuti. Per questo ringraziamo Alia che, assieme agli ispettori ambientali e ai servizi che propone, permette di indirizzare le abitudini degli utenti verso comportamenti più rispettosi dell'ambiente — ha commentato l'assessora Laura Mannucci —. Questa iniziativa assume ancora più valore dopo il recupero, da parte di volontari, di rifiuti plastici nell'alveo del torrente Orme. Poiché il mercato è un evento settimanale, è stato fondamentale educare e sensibilizzare gli ambulanti al riciclo. Abbiamo ottenuto finora ottimi risultati, con un altrettanto elevato tasso di gestione dei rifiuti. Tuttavia, serve che tutti facciano la loro parte per mantenere puliti il quartiere e la città. Prevediamo, in futuro, altre azioni per scoraggiare l'abbandono dei rifiuti".

"Il mercato settimanale di Serravalle è uno dei più grandi e frequentati dell'area, con i suoi 220 banchi è sinonimo di eccellenza — ha dichiarato Adolfo Bellucci, assessore al Commercio e alle Attività Produttive —. Per mantenere questo status, è necessario garantire il decoro della zona, sensibilizzando ulteriormente gli ambulanti, che stanno già facendo un ottimo lavoro. Per questo ringrazio il lavoro congiunto con l'assessora Mannucci, gli uffici e Alia per questo impegno costante nella tutela dell'ambiente".

"Il progetto Ecomercato è attivo da maggio 2024 — spiega Stefania Lamagna —. In questa zona di Empoli il tasso di differenziazione ha raggiunto l'80%, un netto incremento rispetto al 61% registrato all'inizio del progetto. Ogni settimana, a fine mercato, viene raccolta una media di circa una tonnellata di rifiuti, con un ottimo tasso di differenziazione. La nostra intenzione è continuare a sensibilizzare e formare gli ambulanti affinché questa percentuale cresca ulteriormente".

Nel corso del 2024, gli ispettori ambientali hanno controllato 192 banchi e ispezionato 271 sacchi di rifiuti, contribuendo a garantire un ambiente più pulito e ordinato. Grazie all'impegno di Alia e dell'Amministrazione comunale, si è registrato un significativo aumento della percentuale di rifiuti differenziati, un miglioramento del decoro durante e dopo le operazioni di vendita e una riduzione della dispersione di blister e shopper in plastica nell'area circostante.

Anche il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa, sottolineando che "l'obiettivo prioritario è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e rendere tutti protagonisti nel rispetto dell'ambiente, dai frequentatori del mercato agli ambulanti, dagli studenti ai rappresentanti delle categorie economiche. Sono soprattutto le piccole azioni quotidiane a fare la differenza: migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata significa combattere il degrado e l'inciviltà. Mantenere il decoro è un gioco di squadra che parte dai comportamenti di ciascuno di noi".

Alia Multiutility e l'Amministrazione comunale sono inoltre impegnate nella diffusione di progetti di educazione ambientale nelle scuole, attraverso laboratori e incontri, per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Parallelamente, Alia programmerà ulteriori azioni di presidio del territorio e campagne di comunicazione per promuovere Aliapp, l'App gratuita di Alia disponibile per sistemi iOS e Android, che offre numerosi servizi per la gestione dei rifiuti. La campagna sarà diffusa tramite media tradizionali, affissioni, portali web e canali social di Alia e del Comune, per garantire una copertura capillare.

Rivedi l'intervista con il presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra su Radio Lady 97.7



Infine per rafforzare la sensibilità ambientale della comunità in un'area virtuosa come Empoli, che nel 2023 ha raggiunto un tasso di raccolta differenziata superiore all'84% (dato certificato ARRR), verranno avviate collaborazioni più ampie con associazioni locali e altre realtà del territorio, con l'obiettivo di promuovere le migliori pratiche di riciclo e gestione dei rifiuti.

