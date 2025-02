Il comitato Stadio Sì lancia la petizione per il nuovo Castellani

Il comitato Stadio Sì lancia una petizione per accogliere la proposta dell'Empoli FC per il rifacimento dello stadio Carlo Castellani con il progetto presentato il 15 luglio 2024.

"La proposta — si legge dalla petizione — consiste nell'abbattimento delle curve e della tribuna, nell'eliminazione della pista di atletica (per l'atletica è previsto un nuovo impianto ad hoc), nell'avvicinamento del campo alla Maratona e nella ricostruzione di nuove tribune a ridosso del campo, in modo da avere un impianto 'all'inglese': un importante investimento privato per un bene che resta pubblico e che interessa tutta la città".

Dopo il percorso partecipativo 'Stadio Insieme', tenutosi tra settembre e ottobre 2024, durante il quale molti cittadini hanno avanzato proposte per migliorare la proposta iniziale, a gennaio 2025 l'amministrazione e l'Empoli FC hanno raggiunto un compromesso tra l'esigenza della squadra di recuperare l'investimento e quella del Comune di salvaguardare l'interesse della cittadinanza.

"Arrivati a questo punto, — prosegue il comitato — in attesa della Conferenza dei servizi che esprimerà un parere tecnico sulla fattibilità, come cittadini chiediamo che venga colta questa occasione e che il Comune e l'Empoli FC proseguano questo percorso. È il momento di andare avanti, Empoli merita uno stadio di cui poter andare orgogliosi, lo aspettiamo da troppi anni. Firma anche tu! Stadio Sì!".

La petizione, lanciata da Stadio Sì, può essere raggiunta tramite questo link.

Fonte: Comitato Stadio Sì

