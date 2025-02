Manomette il contatore dell'energia elettrica, arrestato

A Vicopisano un uomo è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica. L'intervento dei carabinieri, coadiuvati da personale tecnico specializzato della società Enel, ha permesso di accertare che l'uomo aveva manomesso un contatore di sua proprietà, rimuovendo i sigilli apposti a settembre 2024 e realizzando un allaccio abusivo con un cavo elettrico collegato esternamente all'abitazione.

L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto, e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, immediatamente rimesso in libertà in ossequio all'art. 121 disp. att. c.p.p..