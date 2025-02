Mercato di Castelfranco, saranno riassegnati sei stalli

Il comune di Castelfranco di Sotto, tramite il settore attività produttive sta per bandire una riassegnazione di 6 stalli per il mercato, per miglioria. Tale bando è riservato a chi già opera nel mercato settimanale e rientra nella categoria dei concessionari decennali. Il bando tecnicamente è così definito: “Bando pubblico per procedura di miglioria riservato ai concessionari di posteggio nel mercato del lunedì di Castelfranco di Sotto”.

Il bando andrà in pubblicazione all'albo pretorio dal 10 al 25 febbraio e le domande potranno essere presentate, tramite PEC, da lunedì 17 febbraio fino a martedì 25. Dopo tale termine si procederà alla assegnazione dei posteggi liberi, sulla base della graduatoria per l'assegnazione tra gli aventi diritto che hanno presentato regolare domanda. In pratica, fuori dai tecnicismi, si tratta di una graduatoria riservata a coloro che già operano nel mercato, ma possono essere interessati a cambiare posizione.

Tutte le informazioni saranno leggibili sul sito del comune ed anche su www.sporvic.it il portale dei Suap di tutto il Distretto industriale, dove pubblica anche l'ufficio di Castelfranco di Sotto, oppure contattando direttamente l'ufficio Suap. Le domande dovranno essere inviate nei termini suddetti alla pec del comune di Castelfranco di Sotto.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa