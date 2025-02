Minibasket, il progetto coi formatori fa tappa a Castelfiorentino

Mercoledì 12 febbraio fa tappa a Castelfiorentino il progetto promosso dal Settore Nazionale Minibasket con i formatori Roberta Regis e Maurizio Cremonini.

Un’occasione di incontro e confronto per condividere la funzione educativa e formativa del Minibasket come strumento per la crescita della persona, oltre che del minicestista. E’ quello che accadrà mercoledì 12 febbraio al PalaBetti, quando l’Abc Castelfiorentino ospiterà il progetto federale “Camminare Insieme“, promosso dal Settore Nazionale Minibasket, che vedrà protagonisti gli istruttori e formatori nazionali Roberta Regis e Maurizio Cremonini.

I tecnici condurranno alcune lezioni pratiche con i gruppi Minibasket gialloblu, per poi confrontarsi con gli istruttori coinvolti e l’intero staff. Il programma vedrà scendere in campo alle ore 15 il gruppo Esordienti 2013, alle 17 il gruppo Pulcini 2018 e alle 18 il gruppo Aquilotti 2014.

La giornata sarà aperta, pertanto gli istruttori interessati, genitori o dirigenti potranno seguire le lezioni.

Fonte: Abc - Ufficio stampa