Modifica percorso della linea 49 tra Vinci e Cerreto

Autolinee Toscane informa che da venerdì 7 febbraio 2025 la linea 49 effettuerà una modifica di percorso a causa della chiusura al transito della SP48, in località Lazzeretto, nel Comune di Cerreto Guidi, a seguito di un evento imprevisto.

In direzione Cerreto Guidi la linea svolgerà percorso regolare sulla SP10 fino a Via Togliatti. Alla rotonda nei pressi dell’Eurospin, senza passare dalla frazione La Stella sulla SP48, tornerà su Via Togliatti, svolterà in Via Cerbaia, poi in Via Francesca Nord (SP436) per poi tornare sulla SP31 n direzione Cerreto Guidi riprendendo l’itinerario regolare.

In direzione Lamporecchio seguirà il percorso inverso, passando da Via Cerbaia, Via Togliatti, per poi – sempre alla rotonda nei pressi dell’Eurospin – fare inversione e tornare sull’itinerario regolare verso Lamporecchio.

Le fermate dalla rotonda di Via Togliatti fino a dopo Lazzeretto, innesto SP31, non saranno servite. Alle fermate saranno messi avvisi. Per gli utenti della frazione La Stella la fermata più vicina servita dalla linea 49 sarà la fermata “Mastromarco”.

Queste modifiche, definite sulla base dell’ordinanza della Città Metropolitana di Firenze, scattano da venerdì 7 febbraio 2025, per tutto l’arco del servizio e fino a nuova comunicazione.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa.

Fonte: Ufficio stampa

