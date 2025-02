La NBA, ma per bambini e bambine di Firenze: i numeri della nuova stagione

Novanta squadre in gara, con più di 400 atleti tra ragazzi e ragazze pronti a giocarsi la vetta della classifica Under 13. Sono i numeri con i quali si apre la nuova stagione della Jr. NBA FIP U13 Championship, il torneo ispirato al basket statunitense, riservato alle società partecipanti ai campionati giovanili Under 13, che sabato 8 febbraio, a partire dalle 10,30, muoverà il suo primo passo il Palasport di San Marcellino (via Chiantigiana 28, Firenze) con il draft event che abbinerà le squadre alle franchigie NBA per sorteggio. In Toscana il torneo vede la partecipazione di 90 squadre, 74 maschili e 16 femminili, mentre a livello nazionale il torneo coinvolgerà ben 1.272 squadre maschili e 284 femminili.

Dopo due anni di graduale assestamento fra le regioni d’Italia, quest’anno dunque l’Italia Under 13 della pallacanestro sarà tutta vestita NBA. Il format del campionato resta invariato rispetto alle passate edizioni. Attraverso i Draft Event i club partecipanti vengono divisi formalmente all’interno di una delle 49 Leghe in cui è composto il Campionato. Sempre nell’evento che apre simbolicamente il torneo, le squadre vengono abbinate alle franchigie del campionato d’oltreoceano, e così l’Olimpia Milano o il Basket Costa Masnaga – prendiamo come esempio le squadre che lo scorso anno vinsero il Campionato – hanno associato il proprio naming a quello degli Oklahoma City Thunder o a quello dei Denver Nuggets.

Dopo la fase regionale, il prosieguo della stagione prevede la fase playoff, dalla quale escono le 16 partecipanti (8 nel maschile e 8 nel femminile) al Final Event, manifestazione conclusiva in cui si gioca per la conquista dell’ambito Anello Jr. NBA.

Nel 2023, prima annualità del progetto Under 13, il Final Event fu organizzato a Pescara, ed ebbe come ospite d’eccezione Simone Fontecchio. Lo scorso anno le squadre finaliste si ritrovano invece a Perugia. Per questa stagione, l’appuntamento sarà dal 6 all’8 Giugno 2025, con sede che sarà comunicata nelle prossime settimane.

In Toscana il via alle gare per le squadre maschili è previsto il 16 febbraio, fino al 27 aprile. A maggio via agli spareggi e alle Final Eight per il titolo regionale, dalle quali uscirà la squadra ammessa all’evento finale per conquistare l’Anello Jr. NBA, a giugno. Le squadre femminili inizieranno il 23 febbraio, per poi disputare poi le Final Four e gli spareggi nel mese di maggio.

Jr. NBA FIP Schools League. Parallelamente al torneo riservato all’Under 13 si svolgerà il torneo scolastico targato FIP ed NBA. Con la Jr. NBA FIP il basket entra infatti nelle scuole medie, con un torneo snello (partite di 10 minuti, sempre almeno una bambina in campo, le uscite in orario curriculare sono al massimo 5 per tutto l’anno scolastico) e con la distribuzione gratuita dei bellissimi kit di gioco. In Toscana parteciperanno 10 scuole di Firenze e provincia, per un totale di 22 squadre, che si ritroveranno lunedì 10 febbraio alla sede del CONI Toscana per il draft event, ed altre 5 di Livorno e provincia, per 28 squadre, con il draft event fissato per il 12 febbraio a Piombino.

La manifestazione è organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con il contributo dei Comitati Regionali.

Fonte: Ufficio stampa

