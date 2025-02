Si è spento Ubaldo Bonuccelli, neurologo di fama internazionale

È scomparso all'età di 75 anni il neurologo Ubaldo Bonuccelli, riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sulla malattia di Parkinson. Già professore ordinario all'Università di Pisa e direttore dell'Unità Operativa Complessa di neurologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, ha dedicato la sua carriera alla ricerca e al trattamento delle patologie neurodegenerative.

Nato a Camaiore (Lucca), Bonuccelli si era laureato in medicina nel 1975 all'Università di Pisa, dove si era poi specializzato in neurologia nel 1979. Successivamente, nel 1989, aveva conseguito una seconda specializzazione in farmacologia presso l'Università di Cagliari. La sua formazione si era arricchita con esperienze internazionali di alto livello: nel 1986 era stato visiting scientist a Bethesda, mentre nel 1988 aveva ottenuto una borsa di studio Fulbright a Chicago, concentrandosi sulla neurofarmacologia applicata al Parkinson.

Nel 2010 aveva contribuito alla stesura delle linee guida europee per la diagnosi e il trattamento della malattia di Parkinson, aggiornandole poi nel 2013. Figura di riferimento nel settore, è stato presidente della Lega Italiana contro la Malattia di Parkinson (LIMPE) nel biennio 2010-2011.

Nonostante il pensionamento nel 2021, Bonuccelli aveva continuato a collaborare con i suoi allievi, portando avanti la ricerca clinica con dedizione e passione fino agli ultimi anni della sua vita.

