Nominato nuovo arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà

Accettata da Papa Francesco la rinuncia al governo pastorale, per raggiunti limiti di età, dell'Arcidiocesi metropolitana di Pisa da mons. Giovanni Paolo Benotto. Il nuovo arcivescovo di Pisa nominato dal Pontefice è padre Saverio Cannistrà, già preposito generale dei Carmelitani Scalzi e finora vicario parrocchiale di San Pancrazio a Roma, laureatosi alla Normale di Pisa e ordinato sacerdote in città nel 1992.

L'arcivescovo uscente Benotto, che resterà fino al prossimo 11 maggio quando Cannistrà riceverà in Duomo l'ordinazione pastorale, ha annunciato oggi in Duomo il suo successore leggendo una sua lettera: "Dedicherò inizialmente il mio tempo all'ascolto e alla riscoperta della città alla quale sono molto legato per essermici formato da studente prima e dove sono stato ordinato presbitero". Benotto, pisano 65 anni ad ottobre, ha poi aggiunto: "Nessuno è profeta in patria ma posso dire, in verità, che in questi diciassette anni di episcopato non mi sono mai sentito estraneo a nessuna comunità: religiosa, culturale, sociale e politica".

