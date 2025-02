"Oltre il bullismo", Fucecchio interviene con il proprio progetto al convegno regionale

Fucecchio capofila nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Questa mattina, giovedì 6 febbraio, la sindaca Emma Donnini ha partecipato al convegno regionale "Oltre il bullismo: emozioni e relazioni al sicuro dentro e fuori la rete", in programma a Firenze presso la biblioteca delle Oblate, al quale è intervenuta per portare i saluti a nome di Anci Toscana. Durante la giornata sono stati presentati cinque dei progetti realizzati dalle varie amministrazioni comunali per supportare il mondo della scuola e dell'associazionismo nella costruzione di una rete che possa prevenire gli atti di bullismo, tra cui il progetto "Bolle di bulli", promosso dal Comune di Fucecchio, arrivato primo tra i 62 finanziati dalla Regione.

"Il fenomeno del bullismo è spesso legato al contesto scolastico, per questo il ruolo degli adulti, degli educatori e degli insegnanti è essenziale – spiega la sindaca Donnini -. La percezione dei segnali di allarme, se presi in tempo, può davvero fare la differenza. Accorgersi di come sta chi mi siede vicino, le persone con le quali condivido il mio tempo tutti i giorni, accorgersi del peso che hanno le mie parole, i miei gesti, e del ruolo che il bullo ha all’interno di una comunità come lo è quella della classe. Con il progetto "Bolle di bulli" si è creata una rete all’interno delle nostre scuole composta da insegnati e alunni che insieme collaborano sulla sensibilizzazione e il contrasto al bullismo. Ed è importante consolidare questa rete, così da sostenere mondo scolastico e mondo dell’associazionismo e rendere i nostri ragazzi sempre più consapevoli, fornendo al contempo aiuto e sostegno laddove si creino situazioni di disagio o marginalità".

Alla giornata hanno partecipato anche le dirigenti scolastiche dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e dell'istituto superiore "Arturo Checchi", Angela Surace e Genny Pellitteri, 15 studenti tutor per l'antibullismo dell'istituto Checchi e i rappresentanti delle associazioni PAPO#9 Aps, Centro Aiuto Donna Lilith e #FucecchioèLibera, che hanno collaborato al progetto.

Fonte: Comune di Fucecchio