Personale San Miniato, Bruni (FdI): "Problemi evidenti da tempo"

La capogruppo di Fratelli d'Italia del Comune di San Miniato, Francesca Bruni, ex responsabile di un servizio comunale per 30 anni, interviene sulla gestione del personale.

I problemi sono gli stessi che si trascinano da anni: carenza di organico, sostituzioni di personale che ha cessato dal servizio che vengono rinviate di mesi, modifiche del piano assunzioni che allungano i tempi, incentivi ai dipendenti sempre più esigui rispetto ad altri Enti con popolazione analoga, trasferimenti di personale in servizio sempre più frequenti, piani di formazione senza una programmazione precisa e puntuale, esternalizzazioni di servizi.

Tutti questi problemi sono evidenti da tempo e per questo FDI ha presentato una mozione a sostegno della Polizia municipale per lo stato di agitazione ancora in corso, ha chiesto notizie sull'avvicendarsi di dirigenti ai servizi tecnici che addirittura hanno portato alle dimissioni dopo tre mesi dell'ultimo assunto. Su questo punto Fratelli d'Italia ribadisce la posizione più volte espressa, della necessità di due figure apicali distinte tra lavori pubblici ed edilizia- urbanistica.

Infine la nota della segreteria provinciale della CISL ha messo in risalto il malumore che c'è tra i dipendenti comunali che devono svolgere il proprio lavoro in uffici con gravi carenze di personale; ai servizi tecnici mancano otto persone, altre ne mancano ai servizi demografici, alla polizia municipale,ai servizi finanziari.

Grave è il fatto che l'Amministrazione comunale si sottragga ad un confronto sindacale che porti ad una risoluzione dei problemi e permetta ai servizi comunali di fornire ai cittadini un servizio migliore con incremento dell'organico con figure specializzate nei vari settori.

Fonte: Ufficio stampa