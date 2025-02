Al Centro Insieme di Poggibonsi un corso di meditazione Sahaja Yoga gratuito

Sono appena ripartiti i corsi dell’Università dell’età libera al Centro Insieme di via Trento 77 dopo che, da alcuni mesi, è giunta a termine l’operazione di ristrutturazione e restauro degli edifici durata circa un anno e mezzo. Tra i corsi extra cartellone il Centro ospita, a partire da mercoledì 12 febbraio alle 21, un corso di meditazione gratuito rivolto a persone di ogni età e organizzato da volontari di Sahaja Yoga, il metodo diffuso in tutto il mondo da Shri Mataji Nirmala Devi a partire dal 1970.

“Preoccupazioni e affanni quotidiani possono condurci a pensare troppo al passato o al futuro e in modo negativo, a rivolgere l’attenzione a pensieri inutili – spiegano gli organizzatori – con conseguenze sul nostro benessere. La meditazione è uno stato di consapevolezza senza pensieri utile per essere presenti a noi stessi ‘qui e ora’ e risvegliare dentro di noi un’energia madre che ci conduce con dolcezza a pensieri positivi e a un benessere emotivo e psicologico”.

Gli obiettivi del corso sono “cercare una conoscenza profonda di sé stessi, trovare equilibrio, stabilità, gioia interiore e spontaneità” . Per partecipare alla meditazione è sufficiente un abbigliamento comodo, stare seduti su una sedia o su un tappetino e lasciarsi guidare dalle indicazioni di un volontario. Le lezioni base saranno dieci e si ripeteranno ogni mercoledì alle 21. Per partecipare è sufficiente il tesseramento al Centro Insieme (13 euro annui).

E’ consigliata la prenotazione all’indirizzo mail sahaja.yoga.poggibonsi@gmail.com o attraverso un messaggio WhatsApp: Maria Grazia 329 98.10.001 - Vincenzo 328 86.23.221

Shri Mataji Nirmala Devi nasce nel 1923 da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell’India. Per tutta la vita si batte con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 formula e diffonde gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.