Oltre 60 progetti per combattere bullismo e cyberbullismo in Toscana

Si è tenuta questa mattina alla Biblioteca delle Oblate e Firenze l’iniziativa “Oltre il bullismo: emozioni e relazioni al sicuro, dentro e fuori la rete”, organizzata dalla Regione Toscana, all’Anci Toscana e a Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

“L’abbiamo fatto - spiega il presidente Eugenio Giani - per proseguire con determinazione nel nostro percorso, avviato per permettere ai giovani di andare oltre il bullismo e il cyberbullismo. Lavorare su queste problematiche significa infatti coinvolgere i gruppi, le culture, i contesti, le istituzioni locali, scolastiche e il mondo dell’associazionismo per attuare un’educazione alla responsabilità e alla convivenza. Il rispetto è un diritto e rispettare gli altri è un valore e un dovere”.

Così la Regione ha finanziato 62 progetti locali per supportare il mondo della scuola e dell’associazionismo sportivo e culturale nella costruzione della Rete che individua e previene comportamenti di bullismo talvolta ignorati o minimizzati.

“Ci rivolgiamo ai giovani toscani - aggiunge l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo - che sono in un’età complicata, quella tra i 12 e i 16 anni, per accompagnarli nella loro formazione e nella costruzione della loro personalità. Vogliamo offrire loro sponde sicure, fornire loro un contesto dove sappiano di essere ascoltati, senza trascurare i pericoli del cyberbullismo, che è percentualmente meno diffuso ma altrettanto pericoloso perché avviene fuori dai contesti collettivi, dalle piazze e dalle classi ma su strumenti che i ragazzi usano da soli. Sappiamo che la mancanza di aiuto e supporto aggrava la situazione e intendiamo fornire nuovi strumenti per affrontare i nuovi rischi a cui i giovani sono soggetti nella fase della loro formazione”.

L’iniziativa di oggi si inserisce nell’ambito di quelle organizzate in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa