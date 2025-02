Punto di intervento rapido di Torregalli: numeri positivi

Arrivano segnali promettenti dal punto di intervento rapido attivo presso l’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, tra Firenze e Scandicci, visitato oggi, 6 febbraio, dal presidente della Toscana Eugenio Giani e dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, assieme al direttore della Asl Valerio Mari: una struttura pensata per alleggerire il carico del pronto soccorso, con una sperimentazione avviata a dicembre e che proseguirà fino a giugno.

Il primo bilancio è sicuramente positivo. Chi è passato di qui per un urgenza minore è stato preso in carico e rimandato a casa in media in trentadue minuti, molto meno di quanto avrebbe dovuto attendere al pronto soccorso dove i casi più gravi hanno chiaramente la precedenza. Tempi velocissimi, con lo svolgimento di tutti gli esami necessari e la consulenza a volte di specialisti in tempo reale o la prenotazione di una successiva visita. Un paziente su cinque a Torregalli, al momento del triage è stato dirottato al Pir: un ventina di casi in media al giorno, presi in carico da un medico di medicina generale e da un infermiere professionista, sette giorni su sette alla settimana dalle 8 la mattina alle 20 la sera. Un’esperienza che ha consentito anche di raccogliere indicazioni utili per migliorare od allargare ulteriormente un servizio che si sta rivelando virtuoso.

“Dalla sperimentazione dei Pir sta emergendo un risultato positivo – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Abbiamo pensato queste strutture con l’intento di diminuire l’affollamento dei Pronto soccorso e, conclusa la sperimentazione, intendiamo esportare le esperienze che stiamo testando, con tre modelli diversi, in tutta la Toscana”. “A Torregalli in particolare – annota Giani - , dove siamo stati oggi e dove il Punto di intervento rapido sorge di fianco al Pronto Soccorso, possiamo toccare con mano come situazioni di minore emergenza possono essere gestite piena sicurezza e con tempi ridotti in questi nuovi ambulatori dove abbiamo arruolato medici di base e infermieri professionali”. Un’occasione e una sfida per i primi, che si riappropriano così anche dell’aspetto clinico e diagnostico della professione. “Un momento pure di formazione – aggiunge il presidente – con benefici per tutti: per i pazienti che evitano lunghe attese, per la continuità assistenziale e per il sistema sanitario nel suo complesso”.

“Naturalmente - si sofferma Giani - continueremo ad investire anche sui pronto soccorsi, per renderli sempre più efficienti, moderni, tecnologici e capienti. Al San Giovanni di Dio di Torregalli, tra Firenze e Scandicci, investiremo 32 milioni di euro per demolire gli attuali locali e creare spazi nuovi”.

E siccome la sperimentazione serve proprio per verificare se un’idea funziona e migliorarla, a distanza di un paio di mesi dall’avvio già si stanno facendo alcune riflessioni. *“I primi risultati del Pir sono incoraggianti - racconta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini -. Come per tutte le sperimentazioni li stiamo seguendo e stiamo facendo anche degli aggiustamenti in itinere là dove necessario. Il Pir è uno di quei servizi che si costruisce molto sul campo e che si evolve con la formazione continua dei professionisti”. “C’è una buona sinergia anche con i medici di medicina generale - aggiunge - e stiamo ragionando di estendere il ventaglio di situazioni di lieve entità per le quali ci si può rivolgere in piena sicurezza al Pir di Torregalli, un servizio che è apprezzato dai professionisti e dagli utenti”

Le prestazioni che vengono effettuate al Pir del San Giovanni di Dio sono attualmente di piccola traumatologia, medicazione, piccole ferite alle dita ma anche esami con elettrocardiogramma in seguito ad attacco di panico, dolore o aritmia che necessitano di accertamenti ulteriori.

In assenza di particolari esenzioni o accessi a seguito di traumi o intossicazioni si paga un ticket di 25 euro, come sarebbe successo anche al Pronto soccorso. Nei punti di intervento rapido sperimentati presso le Case di comunità, dove ci si può recare su richiesta solo del medico di famiglia o dell’116117 e che sono aperti dal lunedì al venerdì, la prestazione è invece gratuita. Complessivamente tra Torregalli, la casa della salute alle Piagge a Firenze, la Casa di Comunità di Sovigliana e Vinci a Empoli, la Casa dei comunità Prato Est, la Casa di comunità Il Ceppo a Pistoia e l’ospedale Serristori a Figline (aperto come Torregalli sette giorni su sette) sono una sessantina i medici di medicina generale coinvolti nel progetto e che si alternano in un turno la mattina e uno al pomeriggio.

