Dopo la frana riapre il parcheggio di Fonti alle Fate a San Miniato

Dopo la frana, era stato chiuso per permettere i lavori, adesso riapre. Dal pomeriggio di giovedì 6 febbraio il parcheggio di Fonti alle Fate - detto anche del Cencione - riapre.

La comunicazione ufficiale arriva dal Comune di San Miniato. Riattivato anche l’ascensore, ad appena cinque giorni dalla frana che, nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio scorso, ha interessato il versante dal lato degli ascensori, coinvolgendo cinque auto in sosta.

“Abbiamo installato alcuni geoblock che hanno permesso di realizzare un camminamento in sicurezza fino agli ascensori. Restano interdetta l’area della frana più vicina all’ascensore, mentre il resto del parcheggio è completamente utilizzabile e tutti gli stalli sono gratuiti, anche quelli a strisce blu. Volevamo riaprire il parcheggio prima possibile, in modo da limitare i disagi che naturalmente si creano se quest’area di sosta è inutilizzabile come accaduto in questi giorni e dare una risposta concreta e immediata ai cittadini” spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Marco Greco.