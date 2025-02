Ruba la borsa a una turista ma i poliziotti osservano la scena: giovane arrestata a Firenze

Ieri pomeriggio la polizia di Firenze ha arrestato una donna accusata di furto aggravato ai danni di una turista. Durante uno specifico servizio di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, gli agenti della squadra mobile hanno sorpreso la donna, cittadina bulgara di 26 anni, mentre rubava dall'interno dello zaino indossato dalla vittima una borsa contenente denaro, carta di credito ed effetti personali.

Ma gli occhi dei poliziotti in borghese già stavano seguendo le sue mosse: insospettiti dall'atteggiamento della 26enne, intenta a girovagare accodandosi a gruppi di turisti, hanno osservato i suoi movimenti fino a che la stessa a iniziato a seguire la turista senza perderla di vista. A quel punto, con un gesto fulmineo, la donna ha asportato dallo zaino la borsa per poi allontanarsi con passo spedito. Una scena non sfuggita ai poliziotti in borghese che hanno subito bloccato la responsabile restituendo la borsa alla vittima, che fino a quel momento non si era accorta di nulla. Quest'ultima, accompagnata in questura, ha sporto querela.

La 26enne, con a carico precedenti di polizia specifici, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata accompagnata presso le camere di sicurezza di via Zara in attesa della convalida della misura precautelare prevista con rito direttissimo questa mattina.