Serata tutta al femminile all'Orcio d'oro di San Miniato

Venerdì 7 febbraio alle ore 21,30 presso l’Orcio d’oro (via Augusto Conti 48, San Miniato) “Io respiro con le mani” una serata tutta al femminile, con lo spettacolo di musica e riflessioni da un’idea di Katia Bassi, Anna Brancaccio, Silvia Tozzetti cui seguiranno riflessioni e dibattito.

L'8 marzo di ogni anno è il giorno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo: la motivazione non è la festa, ma la riflessione.

Le conquiste di cui parliamo l’8 marzo sono grandi, e in divenire. Sono il risultato della vita di molte donne che hanno lottato come individui ma hanno cambiato il modo di percepire la donna come insieme. Nel 1905 vengono inviati 500 questionari a donne e uomini della cultura e della politica per chiedere cosa ne pensano dell’allargamento del voto alle donne. La maggioranza è a favore, ma ne tornano indietro pochi e compilati soprattutto da donne.

Un professore dell’Università di Siena crede allora che “la donna debba sempre essere donna. Sono anche d'opinione che la partecipazione alla vita pubblica non le si confaccia, perché servirebbe a snaturarla, aiutando la formazione di quel tipo antipatico e pervertito che è conosciuto come il terzo sesso.”

Chissà cosa direbbe oggi quel professore.

La serata, ideata dal centro “Donna chiama donna” di Siena, dedicato soprattutto al contrasto della violenza sulle donne, si svilupperà su temi purtroppo sempre più attuali, anche in un piccolo centro come San Miniato, dove esiste una Commissione Pari Opportunità, un Assessorato sugli stessi temi, oltre all’impegno di vari centri antiviolenza, come Frida e altri.

Fonte: Ufficio stampa

