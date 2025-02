Sopralluogo alle opere di Ponte a Elsa e Montelupo Fiorentino

Ieri sopralluogo ai progetti HOME di Ponte a Elsa con Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Pianificazione Territoriale di Coordinamento.

Ad accompagnarlo a Empoli il sindaco Alessio Mantellassi e la dirigente del settore Lavori Pubblici Roberta Scardigli e a Montelupo Fiorentino il sindaco Simone Londi e il responsabile del servizio Lavori Pubblici, Andrea Buzzetti.

EMPOLI

Il Comune di Empoli ha aderito al Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare nell’ambito del PNRR, candidando tre proposte progettuali volte a riqualificare edifici e dotazioni territoriali per potenziare l’offerta di servizi al cittadino, riqualificare quelli presenti e offrire nuovi spazi inclusivi e comunitari, ottenendo il cofinanziamento di una quota degli interventi come soggetto attuatore, tramite il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Tra questi Ecopark, la rigenerazione urbana del fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa, la rIqualificazione aree a verde e realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili nel centro abitato, la riqualificazione della copertura del palazzetto comunale Marzio Giglioli.

Per l'EcoPark, opera complessiva da 6 milioni di euro di cui 2,4 milioni da Pnrr, 200mila da fondi ministeriali e il resto con somme proprie del Comune, i lavori sono stati avviati a marzo 2023 e la conclusione è prevista nei prossimi mesi.

Per il PalaGiglioli (lavori da 300mila euro, fondi Pnrr), le piste ciclabili e gli spazi aperti (360mila euro con fondi Pnrr) i lavori si sono svolti tra il 2023 e il 2024 e si sono conclusi e collaudati. Il PalaGiglioli, in particolare, è il primo progetto Pnrr avviato e concluso del Comune di Empoli.

MONTELUPO FIORENTINO

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori legati al recupero della EX Fanciullacci.

Il recupero di un luogo storico per Montelupo è stato possibile grazie a un finanziamento di 3,2 milioni di euro ricevuto nell'ambito del progetto “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.3 – PINQUA Programma innovativo della qualità dell’abitare”, presentato dalla Città Metropolitana sui fondi PNRR

Nel mese di luglio ha ufficialmente preso avvio il secondo stralcio dell’intervento di recupero dell’area ex Fanciullacci.

Dopo la bonifica e la demolizione, si è passati alla realizzazione degli edifici e dei nuovi spazi. Questi ultimi avranno una funzione sociale e culturale: trasferimento del centro Arco in Cielo e realizzazione di appartamenti per artisti.

Attualmente sono state realizzate le strutture portanti del piano terra e del primo piano, manca ora da realizzare la copertura e poi si potrà procedere con le opere architettoniche, la terrazza sulla Pesa e le opere accessorie, per arrivare a concludere l’intervento entro la fine del 2025.

I COMMENTI

"Se pensiamo che fino a pochi anni fa era presente un rudere di vaste dimensioni, sembra impossibile - commenta il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi -, adesso invece siamo di fronte a una bellissima opera chiamata EcoPark, pronta a essere vissuta e abitata dalla cittadinanza di Ponte a Elsa. Un progetto costruito a misura della frazione più popolosa del Comune, su cui siamo veramente alle ultime battute. Per questo ringrazio l'amministrazione che mi ha preceduto e gli uffici comunali che si sono adoperati con grande impegno per questo risultato. Nella visita con il consigliere Fratini, che ringrazio, abbiamo fatto il punto proprio su quel che manca ancora e sulle opere già concluse, come le aree verdi e il PalaGiglioli".

"Grazie alla sinergia fra istituzioni siamo riusciti a recuperare un luogo simbolo di Montelupo e a restituirlo a nuova vita, senza dimenticare il suo ruolo nella storia di Montelupo. Nuove funzioni saranno collocate in prossimità del centro cittadino e a pochi passi dalla Ville Medicea dell’Ambrogiana. I lavori procedono in modo efficiente e la ditta si sta impegnando al massimo per garantire la consegne nei tempi previsti – afferma il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi – La visita del Consigliere metropolitano Massimo Fratini è stata un’occasione per fare il punto su questo intervento e condividerne gli sviluppi".

"Sono molto contento dello stato di avanzamento dei lavori sia a Ponte a Elsa che a Montelupo - spiega il consigliere metropolitano Massimo Fratini -. In entrambi i luoghi sorgeranno grandi sale per ambulatori e diurni per disabili. Punto lettura e ristrutturazione di 30 appartamenti con ulteriori 10 abitazioni. È un grande impulso alla qualità dell'abitare e alla costruzione di una comunità sempre più accogliente e coesa. Tutti gli interventi visitati stamani sono stati eseguiti nei tempi programmati e questo è motivo di soddisfazione. Di fatto sono pianificati 21.000 metri quadrati di riqualificazione urbana a Empoli e Montelupo fra piste ciclabili, aree gioco, centri socio sanitari, palestra e arredo urbano, grazie a interventi per circa 12,5 milioni di fondi Pnrr".

