Al cinema 'The Brutalist', film candidato agli Oscar e girato anche in Toscana

Esce oggi, giovedì 6 febbraio, al cinema un film di cui si è parlato molto e si parlerà ancora, peraltro girato in parte in Toscana. Si intitola 'The Brutalist' ed è diretto da Brady Corbet, è un film che tratta la vita di un architetto ungherese sopravvissuto ai campi di sterminio e emigrato negli Stati Uniti d'America.

Ha già la fama di film di culto ed è stato candidato per ben dieci Oscar, tra cui miglior film, miglior attore protagonista a Adrien Brody e miglior regia per Corbet.

Dal 29 aprile al 5 maggio 2023 il set di 'The Brutalist' è stato anche nella nostra regione. A fare da sfondo alle riprese è stata Carrara: sia il centro cittadino sia le cave di marmo sia i Ponti di Vara. A Carrara hanno girato delle scene Brody e anche Guy Pearce e Felicity Jones, due star di Hollywood anche loro candidate all'Academy Award. C'è molta attesa per 'The Brutalist', specie nel nord della Toscana.

