Vandalizzata nella notte l'auto del consigliere di VinciAmo Varrecchia: "Escalation preoccupante"

Amara scoperta per il consigliere di centrodestra del gruppo VinciAmo Egidio Varrecchia che, la mattina di mercoledì, ha trovato la propria auto parcheggiata davanti casa con un vetro posteriore infranto. Secondo quanto ricostruito dal consigliere, che ha denunciato l'accaduto in una nota, durante la notte tra il 4 e il 5 febbraio ignoti hanno distrutto il finestrino a Sovigliana. Varrecchia e il gruppo consiliare VinciAmo parlano di un'escalation di furti e atti vandalici che preoccupa i cittadini: "Altri episodi sono stati registrati nei giorni scorsi nel territorio comunale" affermano, evidenziando che il problema che recentemente avrebbe interessato Empoli si sta allargando oltre il ponte dell'Arno.

Da VinciAmo chiesti "interventi immediati per rafforzare il controllo del territorio. Il timore è che questi episodi possano diventare la normalità, rendendo sempre più difficile garantire la sicurezza nelle proprie case e nei luoghi pubblici". Varrecchia infine conclude parlando di emergenza sicurezza "per tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa. L'appello delle famiglie e degli esercenti è chiaro: serve un cambio di marcia per contrastare con decisione questo dilagare di atti criminosi".

