Vita indipendente, da Fucecchio "un plauso alla Regione Toscana"

Con una nuova delibera la Regione Toscana ha portato a 71,7 milioni di euro in tre anni il budget destinato ai progetti di “Vita indipendente”, il programma a sostegno dell’autodeterminazione delle persone con grave disabilità, che già nel giugno 2024 era stato inserito nell’ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo prevedendo uno stanziamento di 46 milioni di euro per il triennio 2025/2027. Un passaggio importante, presentato lunedì 3 febbraio in conferenza stampa dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, che incontra il pieno sostegno dell’amministrazione comunale di Fucecchio.

“Si tratta di un grande traguardo, che dimostra la capacità e la volontà della giunta regionale di sostenere nel concreto le fragilità. E’ il punto di arrivo di un percorso iniziato oltre 15 anni fa, con altre amministrazioni che hanno progressivamente preso coscienza di realtà drammaticamente marginali e neglette, ma che soltanto oggi siamo riusciti ad istituzionalizzare attraverso un percorso di attenzione e sostegno riconosciuto e permanente. Questa giunta ha affrontato la questione con coraggio e volontà, per ricondurre le attività svolte dalle 16 Società della Salute e dalle 12 Zone Distretto all’interno di una programmazione che permetta a tutti i cittadini toscani di ricevere le stesse cure e attenzioni. Ovviamente proseguirà un’azione interlocutoria e propositiva da parte mia e delle principali associazioni regionali che raccolgono soci tra i portatori di interesse, non per delega, ma disabili essi stessi. Un’azione che ha portato all’ideazione di un Osservatorio partecipato per il controllo e la verifica delle azioni delle Sds al fine di trovare una reale equanimità, e che spera di giungere anche ad una legge regionale che ci tuteli. Ma niente sarebbe stato possibile senza la ricerca dei fondi, e il merito è esclusivamente di questa amministrazione e di questa giunta”.