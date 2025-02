Volontari in cure palliative, al via il nuovo corso a Empoli con gli Amici dell'Hospice Onlus

Per il terzo anno, l'associazione Amici dell'Hospice Onlus offre un’occasione unica per avvicinarsi al mondo delle cure palliative e offrire supporto a chi vive situazioni di fragilità. Il percorso, completamente gratuito, si terrà dall’7 febbraio al 14 marzo 2025 presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli. Gli incontri si svolgeranno il venerdì dalle 17:30 alle 19:30.

Requisiti di partecipazione

Per diventare volontario di Amici dell'Hospice Onlus occorre la maggiore età e condividere i valori e la mission dell'associazione, ma in primis è richiesto: la motivazione, la capacità di ascolto attivo ed empatico, la riservatezza, la gratuità.

Un programma formativo ricco e completo

Nella nostra associazione sono stati individuati due tipi di volontari:

- i volontari della sensibilizzazione o del fare che scelgono di svolgere attività funzionali all'associazione, alla divulgazione, alla raccolta fondi e fare accoglienza in Hospice. Il corso di primo livello si occupa di questo tipo di formazione.

- i volontari in assistenza o dello stare. Attraverso un corso di formazione di secondo livello, condotto da esperti del settore e volontari con esperienza, tratterà temi fondamentali come la storia e la filosofia delle cure palliative, la gestione dei bisogni psicologici e sociali dei pazienti e delle famiglie, oltre a questioni bioetiche e spirituali. Come sottolinea la Presidente Rossana Demi: "Nel secondo livello la formazione sarà dedicata alle competenze relazionali, alla comunicazione e alla collaborazione con l’équipe multidisciplinare. Un’opportunità per avvicinarsi con cuore e competenza a chi vive situazioni di grande fragilità. I volontari sono il cuore pulsante della nostra associazione e un sostegno prezioso per i malati e le loro famiglie".

Per partecipare al corso di primo livello è necessario frequentare almeno cinque incontri sui sei programmati. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla prima giornata del corso.

Come iscriversi

Per iscriversi, è possibile:

Inviare una mail a volontari@amicihospice.it oppure amici.hospice20@gmail.com.

Compilare la scheda di iscrizione

Per ulteriori informazioni, contattare l’Associazione ai numeri 3534252794, attivi dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Fonte: Amici dell'Hospice Onlus

