A Firenze la nuova frontiera dell'apprendimento: il Game-Based Learning in un evento al Murate Idea Park

Il Game-Based Learning è al centro di una rivoluzione educativa, capace di unire apprendimento e intrattenimento per coinvolgere, ispirare e ottenere risultati concreti. Una metodologia innovativa che, unita al digitale, negli ultimi anni sta ridisegnando i confini della formazione tradizionale, preparando studenti e professionisti a un futuro sempre più interattivo. Per esplorare le infinite possibilità di questa trasformazione, Murate Idea Park (MIP) ed Ecosistema Formazione Italia (EFI) hanno organizzato l’evento “Edutainment, Game-Based Learning e Digitale: il futuro dell’apprendimento?”, un evento di formazione sia teorica che pratica attraverso talk, panel e workshop con alcuni dei massimi esperti italiani del settore, che si è tenuto il 6 febbraio 2025 presso la sede del MIP, in piazza della Madonna della Neve, Firenze.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Benedetta Albanese, Assessora all'Educazione e Formazione Professionale del Comune di Firenze, Massimo Manetti, Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Gianluca Angusti, Presidente Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confidustria Toscana Centro e Costa, Alessandro Monti, General Manager della Fondazione per La Ricerca e e L’Innovazione dell’Università di Firenze, e di Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione Toscana.

Tra gli interventi della giornata, quello di Carlo Cuomo, noto come “Il Prof dell’Edutainment”, formatore, consulente ed esperto di tecniche di apprendimento innovative, che ha illustrato come il gioco possa essere un potente strumento per superare blocchi cognitivi nell’apprendimento e come, attraverso l’uso di dinamiche ludiche, è possibile rendere più coinvolgente ed efficace l’acquisizione di nuove conoscenze, con applicazioni concrete nei settori dell’istruzione, della cultura e della formazione aziendale; e di Carlo Spellucci, pioniere del Game-Based Learning in Italia e primo trainer italiano certificato del metodo Lego® Serious Play, che ha condiviso la sua esperienza nell’applicazione pratica del metodo per sviluppare creatività e capacità di problem-solving in contesti educativi e aziendali.

All’evento hanno anche partecipato Stefano Cecere, fondatore di Video Games Without Borders, Pietro Polsinelli, game designer e fondatore di Open Lab, Alessandro Mancini, esperto di realtà virtuale e CEO di Gold VR, Gianmarco Pinto, fondatore di Game2Value, Maria Pina Di Cataldo, curatrice di TEDx Lucca e Luca Mongiardini, Executive Partner di Eukinetika.

“Murate Idea Park si conferma un punto di riferimento nell’ambito dell’innovazione a tutti i livelli e in tutti i contesti – Dichiara Claudio Terrazzi, Presidente di Murate Idea Park – Abbiamo sviluppato questa partnership con EFI per avvicinare il nostro ecosistema alle nuove frontiere della formazione, elemento in cui EFI è sicuramente una realtà pioniera nel nostro Paese”. "Dopo l’evento sull’intelligenza artificiale dello scorso anno, tornare al Murate Idea Park significa continuare un percorso di collaborazione che unisce innovazione e formazione.

Quest’anno abbiamo scelto il Game-Based Learning perché crediamo nel potere del gioco di coinvolgere e ispirare, rendendo l’apprendimento un’esperienza viva e concreta. – Afferma Stefano Marchese, Vice Presidente di Ecosistema Formazione Italia – EFI nasce con questa missione: connettere il mondo della formazione con quello dell’innovazione tecnologica, creando occasioni di incontro con esperti di metodologie e tecnologie di frontiera per il settore, favorendo la nascita di nuove connessioni, il networking e la scoperta di nuovi strumenti e format. Dagli EFI in Tour al Summit, siamo sempre più un punto di riferimento per eventi B2B istituzionali, capace di far dialogare mondi diversi con dinamiche nuove, offrendo una prospettiva che sa essere sognatrice ma anche concreta per far evolvere il settore della formazione."

Al talk sono seguiti workshop interattivi guidati dagli esperti per sperimentare in prima persona le tecnologie emergenti e scoprire come applicare le metodologie del Game-Based Learning in contesti pratici. L’evento si è poi concluso con un momento di networking, che ha offerto l’opportunità di creare connessioni con esperti e professionisti.

L’evento è stato sponsorizzato da Altissia, Eukinetika e Game2Value, e ha avuto come partner PoloTecnologico.it, Jet’s PR ed Ecosistema Edutainment.

EFI Ecosistema Formazione Italia è una rete dinamica di formatori, enti, aziende e innovatori che collaborano per promuovere l’evoluzione della formazione in Italia. L’obiettivo principale di EFI è creare opportunità educative che sfruttino approcci moderni e tecnologie all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di un mondo in rapida trasformazione. EFI promuove iniziative incentrate sull’edutainment, sulla gamification e sulle metodologie attive, contribuendo alla costruzione di un ecosistema educativo più coinvolgente e orientato al futuro.

Murate Idea Park (MIP) è il centro di innovazione e imprenditorialità che si propone di mettere in collegamento risorse umane e idee di business. MIP offre formazione e mentoring per creare e diffondere cultura d’impresa, favorendo la nascita e la crescita di nuove imprese innovative e per lo sviluppo dell’ecosistema fiorentino dell’innovazione.

Fonte: Ufficio Stampa

