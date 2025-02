A partire dalla sera di venerdì 14 febbraio fino a domenica 16, saranno presenti a Pistoia le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes. A Pistoia arriverà un reliquiario contenente alcuni frammenti del corpo di Bernadette, oggi custodito per intero a Nevers in Francia e prodigiosamente incorrotto.

Le reliquie saranno accolte nella Basilica della Madonna dell’Umiltà venerdì 14 alle 16. Insieme al reliquiario arriverà da Lourdes una statua della Vergine Immacolata, una pietra della Grotta delle apparizioni e dell’acqua del Santuario, così da permettere ai fedeli di rivivere in pieno l’esperienza dei pellegrini a Lourdes. Dopo il rito dell’accoglienza, fino alle 18 circa, sarà possibile celebrare il sacramento della Confessione grazie alla disponibilità di alcuni presbiteri. La sera di venerdì alle 21 sarà organizzato un momento di preghiera del Rosario con alcune meditazioni guidate da don Alessio Bartolini.

Il giorno successivo, sabato 15 febbraio, il programma prevede alle 8.45 la preghiera delle Lodi a cura della Comunità del Seminario diocesano, alle 10 il Rosario e alle 10.30 la Messa presieduta da don Giordano Favillini, alle 12 l’Angelus. Nel pomeriggio alle 16.30 è previsto il Rosario e, a seguire, la Messa festiva alle 17 celebrata dal rettore della Basilica don Diego Pancaldo. Seguirà la preghiera del Vespro alle 19. Alle 21 Veglia di Preghiera dedicata a Santa Bernadette. Nei giorni di venerdì 14 e di sabato 15 la Basilica della Madonna dell’Umiltà resterà aperta ininterrottamente dalle 8.30 alle 23.00.

Domenica 16 febbraio alle 8.45 è prevista la preghiera delle Lodi e una catechesi ai ministri straordinari dell’Eucarestia a cura del diacono Federico Coppini. Le reliquie di Bernadette saranno quindi portate alla Chiesa Maria Madre Nostra della Fondazione Maic, dove il Vescovo celebrerà la Messa alle 11 in occasione della Giornata del Malato. Successivamente le reliquie saranno spostate in Cattedrale per la celebrazione diocesana della Giornata del Malato. Alle 15.30 è previsto il Rosario e alle 16 la Messa presieduta dal Vescovo Fausto Tardelli. Terminata la Messa le reliquie di Bernadette lasceranno la Diocesi di Pistoia per dirigersi presso la parrocchia di San Martino a Paperino (Prato).

La Basilica della Madonna dell’Umiltà e la Cattedrale di San Zeno sono entrambe chiese giubilari; la presenza delle reliquie dunque, offre anche l’occasione di vivere il dono dell’indulgenza plenaria alle condizioni stabilite dalla Chiesa.

L’arrivo delle reliquie e gli eventi ad esso collegati sono stati resi possibile grazie alla collaborazione tra la Rettoria della Basilica della Madonna dell’Umiltà e la Parrocchia di San Paolo Apostolo con il contributo del Cisom, Misericordia Pistoia, Unitalsi, Templari Oggi Aps, Fraternità Apostolica di Gerusalemme, Giorgio Tesi Group.

Dall’11 febbraio al 16 luglio del 1858 Bernadette Soubirous (1844-1879), una giovane e poverissima ragazza di Lourdes assistette a 18 apparizioni della Vergine Maria. Nelle parole rivolte a Bernadette la Vergine invitava alla penitenza alla preghiera per i peccatori, ad andare a bere e a lavarsi ad una sorgente d’acqua scaturita prodigiosamente davanti alla ragazza. La “bella Signora” che Bernadette, in un primo momento, nel suo dialetto, indicava come “Aquèro”, cioè “quella là”, le si presentò come “l’Immacolata Concezione”, confermando il dogma proclamato solennemente da Pio IX nel 1854. In un’altra apparizione la Vergine invitava i sacerdoti a recarsi in processione alla Grotta e a costruire una cappella nella quale pregare. Era l’inizio della storia di grazia e fede di Lourdes, uno dei santuari mariani più noti del mondo.

Dopo le apparizioni Bernadette si sentì chiamata alla vita religiosa nella Congregazione delle suore di carità e dell'istruzione cristiana a Nevers (29 luglio 1866). La sua vita in convento, semplice e ordinaria, è segnata da molte sofferenze, fisiche e spirituali: desiderosa di servire gli ammalati sperimenterà lei stessa la malattia. Morì a 35 anni, a seguito di un tumore al ginocchio e della tubercolosi polmonare il 16 aprile 1879. Beatificata nel 1925, Papa Pio XI la proclamò santa l’8 dicembre 1933.

Fonte: Ufficio Stampa