A San Miniato la 'Fiaccolata per la pace e il disarmo globale'

In un momento in cui sembra che la storia voglia farci tornare indietro nei periodi più bui dell’umanità ripercorrendo gli stessi errori, dove il diritto internazionale viene calpestato, la folle corsa al riarmo è ripresa e propagandata, la sopraffazione e l’imperialismo fondato sul potere della ricchezza, della tecnologia e delle supremazia militare sta mostrando il suo volto sempre più disumano Andrea Pio Cristiani, iniziatore del Movimento Shalom, si appella "alla parte più sana della nostra società perché si alzi e faccia sentire la sua voce ferma a sostegno della PACE per dire con la forza della nonviolenza: no alle armi, no alle guerre, no alle deportazioni e alle sopraffazioni".

"Invito tutti, enti pubblici, imprese, sindacati, associazioni di volontariato, culturali e sportive, scuole, circoli, parrocchie, singoli cittadini a manifestare pacificamente. Vi aspetto il 24 Febbraio a San Miniato (anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina) per una FIACCOLATA per la PACE E IL DISARMO GLOBALE a cui chiediamo, insieme al Comune di San Miniato e alla Diocesi che hanno dato il loro patrocinio, di partecipare e di dare la propria adesione formale scrivendo a :shalom@movimento-shalom.org tel 0571 400462 whastapp 3713883489"

