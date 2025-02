Agricoltori in protesta, trattori in Fi-Pi-Li verso il presidio a Firenze

È stato comunicato alla Città Metropolitana di Firenze che a motivo della protesta del comparto agricolo per lo stato di crisi dei settori agricoltura, allevamento e pesca, nella giornata di domenica 9 febbraio 2025, gli agricoltori riconducibili al movimento C.O.A.P.I (Coordinamento Agricoltori Pescatori Italiani), partiranno da Fauglia, dalla provincia di Pisa, con circa 50 mezzi agricoli per raggiungere, nella mattinata, la città di Firenze in piazza Artom dove effettueranno un presidio fino a mercoledì 12 febbraio 2025.

I mezzi agricoli percorreranno la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, occupando la corsia di destra ed una volti giunti a Firenze percorreranno viale Gori sino a piazza Artom dove resteranno fino a termine del presidio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

